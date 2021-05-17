Росреестр разработал онлайн-сервис «Сведения о сделках с недвижимостью». Об этом сообщают в ведомстве.

Сервис размещен в открытом доступе на публичной кадастровой карте. Он представляет собой тепловые карты оборота сделок с недвижимостью.

Новый инструмент позволяет получить информацию о сделках с недвижимостью в 85 субъектах РФ и восьми федеральных округах, в том числе в динамике за 2018—2020 годы. Сведения доступны поквартально, а также в целом за год, следует из сообщения.

«Сервис будет полезен для профессиональных участников рынка недвижимости, а также всех заинтересованных граждан, так как предлагает спектр возможностей для проведения аналитики рынка недвижимости. Тематические карты сгруппированы по типам сделок и отображают количество зарегистрированных ипотек, договоров долевого участия, купли-продажи. Во втором разделе представлена статистика в форме индикаторов, диаграмм, графиков и списка лидирующих субъектов РФ, с помощью которых можно отследить динамику изменений количества сделок за весь период», — приводятся в релизе слова заместителя руководителя Росреестра Алексея Штейникова.

В сообщении отмечается, что с помощью тепловых карт можно просмотреть удельное количество сделок с недвижимостью по типам на 100 тыс. жителей, а также определить, какие федеральные округа или субъекты РФ были лидерами или аутсайдерами по количеству зарегистрированных сделок за определенный период.