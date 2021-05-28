Банк России приказом от 28 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Заубер Банка (регистрационный номер 1614, г. Санкт-Петербург), сообщает пресс-служба регулятора.
Как поясняется в релизе, Заубер Банк:
- нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций;
- допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
«Заубер Банком в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам, а также сомнительные транзитные операции повышенного риска», — отмечается в сообщении.
В Заубер Банк назначена временная администрация Банка России. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.
Заубер Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам), с учетом особенностей, установленных главой 2.1 федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».