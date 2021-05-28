Рекомендации Банка России по созданию безбарьерной финансовой среды, несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней ограничения, в 2020 году выполнили 65% кредитных организаций (на 7 процентных пунктов больше, чем по итогам 2019 года), сообщает ЦБ. Эта доля возрастает до 86%, если не учитывать выполнение рекомендаций по техоснащению офисов и устройств самообслуживания.

Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов на заседании рабочей группы при Банке России по повышению финансовой доступности для людей с инвалидностью, пожилых и маломобильных групп населения отметил, что именно такие задачи сегодня становятся приоритетными, поэтому на них стоит обратить особое внимание.

«Уже сегодня многие банки объявили, что будут придерживаться принципа устойчивого развития ООН, где социальный фактор выделяется в особую группу наравне с экологическим фактором и фактором корпоративного управления. Это осознанная политика крупнейших банков по отношению к своим клиентам. Очень хорошо, что банки это понимают, и я благодарю их за это», — подчеркнул он.

Согласно исследованию доступной среды в российских банках, проведенному НАФИ по заказу ЦБ, в целом люди с инвалидностью удовлетворены обслуживанием как в офисах, так и по дистанционным каналам (81%). В то же время существуют сложности, с которыми сталкиваются инвалиды по зрению (наиболее уязвимая группа), особенно при использовании дистанционных сервисов. Исследователи также отметили проблемы нехватки консультантов в банковских офисах и недоступности информации о тех или иных специальных услугах для людей с инвалидностью.

Кроме того, на заседании обсуждались предложения по повышению безопасности для людей с инвалидностью и пожилых граждан при использовании дистанционных финансовых сервисов, разработанные регулятором вместе с участниками рынка и экспертами. Таким клиентам могут предоставить право ограничить определенными лимитами объем и количество дистанционных операций, назначить помощника для дополнительного контроля за этими операциями и составить закрытый перечень лиц, в адрес которых возможен дистанционный перевод денег. Также среди приоритетных планов дальнейшей работы группы — комплекс мероприятий по повышению доступности финансовых услуг для людей с ментальными нарушениями. По данным мониторинга, 52% кредитных организаций внедряют специальные услуги для улучшения качества обслуживания таких клиентов, еще 21% планируют это сделать в ближайшее время.