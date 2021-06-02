Цифровые валюты — будущее финансовых систем. Об этом заявила в интервью CNBC председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, существует потребность в системах быстрых, дешевых платежей, и цифровые валюты центральных банков могут удовлетворить эту потребность.

«Я думаю, это будущее нашей финансовой системы, поскольку это соотносится с развитием цифровой экономики», — сказала глава ЦБ РФ.

В России в октябре был опубликован консультативный доклад по цифровому рублю; предполагается, что его прототип должен быть создан к концу 2021 года. Тестирования могут начаться в следующем году, указала Набиуллина.

Она дала понять, что ЦБ «будет продвигаться шаг за шагом», поскольку это очень сложный, технологичный и связанный с законодательными моментами проект.

Цифровые валюты центробанков — не то же самое, что криптовалюты, отмечается в материале CNBC. Они выпускаются и контролируются властями; как заявляли в Банке России, стоимость одного цифрового рубля будет равна стоимости одного наличного рубля.

Многие центробанки по всему миру развивают национальные цифровые валюты; по мнению сторонников такого подхода, это может способствовать развитию «финансовой инклюзии» и облегчить трансграничные сделки. Однако Набиуллина предполагает, что поиск «общих решений» для систем, которые независимо друг от друга развивались в разных странах, может оказаться сложным.



«Если каждый [центральный] банк создаст свою систему, технологические системы по местным стандартам, будет очень сложно объединить их для упрощения трансграничных платежей», — считает она.