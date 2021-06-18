Некоторые банки на текущей неделе запустили новые ипотечные продукты и скорректировали условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

ВТБ начал выдавать сельскую ипотеку. Клиенты могут оформить кредит на покупку строящегося или готового жилья в доме с земельным участком, таунхаусе или многоквартирном доме высотой до пяти этажей. Приобрести жилье по программе можно на вторичном рынке у физического или юридического лица по договору купли-продажи, а также на первичном рынке по договорам долевого участия и уступки прав требования. Ипотека доступна на срок до 24 лет и с первым взносом от 10%. Максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей, а для Ленобласти, Ямало-Ненецкого автономного округа и субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, — 5 млн рублей.

Банк «Зенит» предоставляет клиентам скидку 0,2 процентного пункта на покупку недвижимости по программе «Ипотека с господдержкой — 2020». Теперь клиенты могут оформить льготный кредит по специальной ставке от 5,49% годовых. Акция действует для заявок, направленных в банк с 7 июня 2021 года, а также при условии выхода на сделку до 1 июля 2021-го.

Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) снизил ставки по ипотеке с господдержкой на 0,4 процентного пункта. Минимальная ставка по программе составляет 5,5% годовых при покупке «Мультиполиса». В остальных случаях — 5,7% годовых. В ипотеку с господдержкой можно приобрести жилье в готовой новостройке, а также в доме на этапе строительства и сдачи в эксплуатацию.