Рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило рейтинги банка «Возрождение»: базовую оценку кредитоспособности — на уровне «b2», скорректированную базовую оценку кредитоспособности — на уровне «b1», долгосрочные рейтинги депозитов — на уровне «Ba1». Прогноз по долгосрочным депозитным рейтингам и прогноз по эмитенту остался «стабильным». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе Moody's .

После слияния кредитной организации с БМ-Банком и прекращения ее существования в качестве отдельного юридического лица агентство отзовет ее рейтинги. Планируется, что слияние произойдет 15 июня 2021 года.

Как напоминает Moody's, ВТБ ранее анонсировал планы, касающиеся интеграции своих дочерних банков в России, включая присоединение «Возрождения» к БМ-Банку 15 июня этого года. БМ-Банк, бывший Банк Москвы, находится на санации с 2011 года.

​ЦБ сообщил о начале процедуры реорганизации БМ-Банка и банка «Возрождение» Об этом говорится в сообщении регулятора.

Подтверждение рейтингов «Возрождения» обусловлено тем, что, по мнению аналитиков, его кредитный профиль останется тесно связан с кредитным профилем материнского банка. Также агентство принимает во внимание перспективу слияния объединенного БМ-Банка с ВТБ, чьи долгосрочные депозитные рейтинги на одну ступень выше. Однако Moody's не ожидает, что такое слияние произойдет в ближайшие 12—18 месяцев.

Базовая оценка кредитоспособности «Возрождения» ограничивается высоким уровнем проблемных кредитов и отрицательным чистым финансовым результатом на фоне перевода клиентов и бизнеса в материнский банк, следует из релиза. При этом агентство учитывает улучшение показателей достаточности капитала «Возрождения» вслед за сокращением его кредитного портфеля, планы по слиянию с БМ-Банком, который отличается высоким уровнем капитализации и ликвидности, и доступ к поддержке со стороны ВТБ в плане фондирования и капитала в случае необходимости.

Скорректированная базовая оценка кредитоспособности «Возрождения» на одну ступень выше его базовой оценки кредитоспособности ввиду очень высокой, по мнению Moody's, вероятности поддержки со стороны ВТБ.



Также аналитики оценивают как очень высокую вероятность поддержки банка «Возрождение» со стороны властей из-за вхождения банка в контролируемую государством группу ВТБ. Это дает депозитным рейтингам плюс три ступени к скорректированной базовой оценке кредитоспособности «Возрождения».