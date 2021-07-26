Банк России обновил список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Как говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу, сегодня в него внесены более 1,9 тыс. организаций.

В список, который ЦБ публикует на официальном сайте с 1 июня 2021 года (на тот момент в нем значилось 1 820 компаний), вносятся организации с признаками финансовой пирамиды, нелегального кредитора или нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Данные компании не включены в реестры Банка России и оказывают финансовые услуги, не имея лицензии регулятора. В июле список пополнили 83 организации, и теперь в нем насчитывается 1 987 организаций.

ЦБ опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности В списке сейчас 370 компаний с признаками финансовой пирамиды, 950 нелегальных кредиторов и 500 организаций с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе нелегального форекс-дилера.

По информации территориального управления Центробанка, 216 внесенных в список компаний зарегистрированы в Москве, еще 24 — в Московской области. «Наиболее актуальные схемы, которые характерны для финансовых пирамид Московского региона, — это предложения разного рода «высокодоходных» инвестиций, например в криптовалюту, а также в фермерские хозяйства, недвижимость; среди нелегальных кредиторов популярны схемы по псевдолизингу, а также работа комиссионок, которые по факту осуществляют ломбардную деятельность, не имея на это право», — рассказала заместитель начальника ГУ Банка России по ЦФО Елена Харитоненко.

В ЦБ отмечают, что компании-нелегалы столичного региона заинтересованы в вовлечении в свои схемы жителей разных возрастных категорий. И для каждой используют свои методы воздействия. «Среди организаций из списка с признаками финансовых пирамид можно назвать, например, деятельность потребительского общества «Потребительское общество национального развития», которое действует через агента — ООО «Ваш финансовый помощник» и рассчитано на пенсионеров», — отметила Елена Харитоненко. Также в Московском регионе работают псевдолизинговая организация «ООО «Лизинговая компания «Автоэкспресс» и комиссионные магазины «Победа», выдающие займы под видом ломбардной деятельности.

Актуальным трендом стал переход нелегальных компаний в онлайн-среду. Также в списке присутствуют компании, которые ведут свою деятельность исключительно в Интернете.

Данил КЛЯХИН