Центробанк планирует разработать рекомендации, а в перспективе — требования по раскрытию информации об учете ESG-факторов (ESG — Environmental, Social and Corporate Governance, экологические, социальные факторы и факторы корпоративного управления) в деятельности компаний корпоративного сектора, сообщил первый зампред Банка России Сергей Швецов на онлайновой пресс-конференции.

«Так же, как аудит финансовой отчетности, который носит обязательный характер, верификация раскрываемой информации в части нефинансовой отчетности по ESG чрезвычайно важна инвесторам. Инвестор хочет быть убежден, что, покупая «зеленый» инструмент, инвестируя в «зеленую» компанию, он действительно инвестирует в «зеленую» компанию и этот инструмент «зеленый». Сейчас Ассоциация ответственного инвестирования PRI вместе с комитетом по стандартам международной финансовой отчетности завершает формирование документа, который будет характеризовать порядок раскрытия информации и ее верификации. Как только этот стандарт выйдет, мы тоже хотим сделать обязательными требования к публикации информации и ее верификации. На первом этапе это будут рекомендации, которые после появления международного стандарта будут транслированы в требования», — сказал Швецов.



По мнению регулятора, это обеспечит сопоставимость раскрываемых данных, возможность адекватной оценки инвесторами и контрагентами ESG-рисков на микро- и макроуровнях и выбора наилучших вариантов инвестиций.

Юлия КРИВОШЕЕВА