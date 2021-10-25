Банк России вынес постановление о привлечении к административной ответственности Восточного Экспресс Банка. Информация об этом опубликована в понедельник на сайте регулятора.

В отношении Восточного Экспресс Банка регулятор 25 октября 2021 года вынес постановление по статье 15.26.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Она предусматривает наказание за неисполнение установленной законом обязанности по представлению в установленный законом срок источником формирования кредитной истории информации, подтверждающей достоверность ранее переданных сведений или правомерность запроса кредитного отчета, оспариваемые субъектом кредитной истории, либо ненаправление указанным источником соответствующих достоверных сведений или просьбы об удалении неправомерного запроса в бюро кредитных историй в установленный законом срок.

Статья предусматривает наказание для нарушителей в виде штрафа: для должностных лиц— в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Постановление, предусматривающее наложение штрафа, пока не вступило в законную силу.

Более подробно причины привлечения финучреждений к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Банки.ру предлагает кредитным организациям направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.