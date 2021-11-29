Рейтинговое агентство «Эксперт РА» пересмотрело рейтинг кредитоспособности банка «РЕСО Кредит» по новой методологии и присвоило рейтинг на уровне «ruА», говорится в сообщении агентства.

По рейтингу установлен «стабильный» прогноз. В агентстве уточнили, что по ранее применяемой методологии действовал рейтинг «ruBBB» с «позитивным» прогнозом. Пересмотр уровня рейтинга связан с изменением методологических подходов «Эксперт РА» в части применения внешнего фактора поддержки со стороны собственников.

В комментарии агентства говорится, что рейтинг банка «РЕСО Кредит» обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, высоким качеством активов и внебалансовых обязательств, высокой достаточностью капитала и адекватной рентабельностью, сильной ликвидной позицией и удовлетворительным профилем фондирования, а также приемлемой оценкой качества корпоративного управления.

Слабая оценка рыночных позиций банка отражает узкую специализацию и ограниченный масштаб бизнеса банка. Агентство отмечает, что большая часть активов представлена вложениями в ценные бумаги. Банк выполняет функцию казначейства группы компаний РЕСО, при этом традиционный банковский бизнес практически отсутствует (кредитный портфель физлиц формирует только 0,1% валовых активов на 1 октября 2021, корпоративный кредитный портфель отсутствует).

Позиция по капиталу оценена как высокая при адекватной рентабельности бизнеса. Буфер абсорбции убытков позволяет банку выдержать обесценение порядка 58% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств в среднем за период с 1 октября 2020 года по 1 октября 2021-го, нормативы достаточности капитала оцениваются агентством как высокие (Н1.0 равен 17,1%; Н1.2 составляет 15,8% на 1 октября 2021-го). Вместе с тем агентство отмечает, что для банка характерна существенная волатильность нормативов достаточности капитала в связи с изменением величины рыночного риска: так, норматив Н1.0 снижался до 12,4% на 1 декабря 2020-го. Банк демонстрирует адекватную с учетом специфики бизнеса операционную эффективность (за период с 1 октября 2020-го по 1 октября 2021 года NIM=3%; CIR=32%).

Также эксперты отметили высокое качество активов. Около 80% валюты баланса представлено вложениями в ценные бумаги, качество которых оценивается как высокое (79% объема вложений имеют рейтинг «ruAA-» и выше по шкале «Эксперт РА»). Также около 2% активов размещено в Банке России и около 7% в МБК в НКЦ и корреспондентских счетах в других банках. Порядка 6,5% активов представлено вложениями в дочерние компании, которые владеют ООО «Медицинская страховая компания «Медстрах».