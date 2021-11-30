Новый вариант коронавируса «омикрон» угрожает восстановлению американской экономики. Если пандемия затянется на неопределенное время, это усугубит кризис цепочки поставок, отрицательно скажется на рынке труда и спровоцирует новый виток роста цен, считает глава ФРС Джером Пауэлл, сообщает CNN Business .



«Недавний рост числа случаев COVID-19 и появление варианта «омикрон» создают риски для занятости и экономической активности, а также увеличивают неопределенность с точки зрения инфляции», — написал Пауэлл в записке для профильного комитета сената. Он также отметил, что экономика пошла в рост с начала осени, после спада заболеваемости дельта-вариантом, однако «омикрон» угрожает свести на нет все эти успехи.

Из-за Omicron в пятницу S&P 500 продемонстрировал худшее однодневное процентное падение за девять месяцев. Однако в понедельник рынок отскочил из-за надежд на то, что этот вариант может быть менее опасным, чем предполагалось.

Аналитики, опрошенные Reuters , расходятся в оценках. Так, например, лондонский хедж-фонд Westbeck Capital Management воспользовался резким падением цен на нефть в пятницу, чтобы занять позицию по Brent. «Нужно подождать, как будет развиваться новый вариант. Мне видится это отличной возможностью для покупки», — заявил соучредитель компании Жан-Луи Ле Ми.

Тем не менее не все настроены оптимистично. Главный инвестиционный директор Auspice Capital Тим Пикеринг в пятницу сократил объем вложений в акции. Он считает, что «рынок хрупок, и нам следует ожидать волатильности». А глава кредитного отдела PineBridge Investments Стивен О заявил, что Omicron привнес на рынки еще больше риска.

Однако, несмотря на все опасения, многие крупные игроки, в том числе BlackRock и Citi, советовали клиентам сохранять позиции по акциям или увеличивать их на просадках. В то же время до конца года сохраняется риск того, что инвесторы захотят зафиксировать прибыль по части портфеля, чтобы избежать дополнительных рисков.

Сергей МОЗГОЛОВ для Banki.ru

