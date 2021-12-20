​Верховный суд поддержал арест недвижимости экс-руководителей банка «Арсенал»

Верховный суд РФ отказал в пересмотре решения судов нижестоящих инстанций об аресте недвижимости лиц, ранее контролировавших московский банк «Арсенал». В определении суда говорится, что при принятии мер обеспечения суды исходили «из доказанности обстоятельств выбытия из владения субсидиарных ответчиков значительного количества имущества в преддверии и после отзыва лицензии у банка».

Арест недвижимости был предпринят в рамках иска Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) о взыскании с 18 ранее контролировавших банк «Арсенал» лиц убытков в сумме 242,1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Московского округа 26 августа оставил в силе постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который 3 июня при рассмотрении жалобы АСВ принял меры обеспечения по иску в виде ареста недвижимости ответчиков.

Суды запретили Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, а также ее структурным подразделениям совершать любые регистрационные действия с недвижимостью ответчиков. При этом апелляционный суд отказал АСВ в аресте денежных средств ответчиков, оставив в силе в этой части определение Арбитражного суда Москвы, который 26 марта не стал вводить меры обеспечения по иску.

Агентство просило суд арестовать имущество и денежные средства, в том числе исполняющих обязанности единоличного исполнительного органа и членов правления банка Игоря Шапиро и Сергея Доброхотова, членов совета директоров банка и руководства банка Александра Панфилова и Светланы Ким.