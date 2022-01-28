Обзор рынков от Банки.ру: индекс Мосбиржи продолжил восстановление, рубль — не смог

В пятницу российский рынок акций смог продолжить восстановление на снижении геополитических рисков и противоречивом внешнем фоне.

С одной стороны, на наши акции давление оказывала ситуация на западных фондовых площадках. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 2%, а в США после первых 30 минут торгов индексы Dow Jones и S&P 500 снизились на 0,6% и 0,4% соответственно. С другой, поддержку нашему рынку оказала динамика цен на нефть — апрельский фьючерс на нефть марки Brent вырос на 2%, вплотную подойдя к отметке 90 долларов за баррель.

На таком фоне к 18:00 мск индекс Мосбиржи прибавил 1%, выйдя в район 3 490 пунктов. Лидерами торгов выступили обыкновенные и привилегированные акции «Татнефти», прибавившие в цене порядка 3,4%. Компанию им составили бумаги «АЛРОСы» (плюс 2,7%) и «Сургутнефтегаза» (плюс 1,9%). Хуже рынка торговались Polymetal и Petropavlovsk, потерявшие более 3,5%.

Снижение геополитических рисков позволило российскому рынку продолжить восстановление, несмотря на противоречивый внешний фон. Однако сил на выход выше 3 500 пунктов не хватило, что говорит о сохранении риска активизации продаж. Сигналом к дальнейшему восстановлению с целями в районе 3 800—3 900 пунктов может выступить выход индекса Мосбиржи в район 3 550 пунктов.

В валютной секции Московской биржи рубль умеренно ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро прибавляли до 0,1%, удерживая позиции в районе 78 и 87 рублей соответственно.



Рублю так и не удалось продолжить восстановление, несмотря на снижение геополитической напряженности и локальные максимумы в ценах на нефть. Здесь сказалось желание части игроков в преддверии выходных зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям в национальной валюте для снижения рисков по портфелям. В результате к концу основной сессии пара доллар/рубль смогла скомпенсировать потери и выйти на положительную территорию. При этом если на выходных не наметится рост геополитических рисков, то в начале следующей недели рубль предпримет попытку дальнейшего роста, что приведет к отступлению американской валюты к верхней границе диапазона 73—75 рублей, который, на наш взгляд, в текущий момент фундаментально более обоснован.