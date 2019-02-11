Справка Banki.ru

Московский Индустриальный Банк был зарегистрирован в ноябре 1990 года Госбанком СССР на базе Московского городского управления Промстройбанка СССР в форме товарищества с ограниченной ответственностью. В 1997 году фининститут был преобразован в акционерный банк (сокращенное наименование — ОАО «МИнБ»). В августе 2015 года организационно-правовая форма банка была изменена на ПАО (сокращенное наименование — ПАО «МИнБанк»). Перед кризисом 1998 года банк приобрел московский Стайл-Банк, потерявший лицензию в 2004 году, а затем ликвидированный в 2006 году (см. «Книгу памяти»). Однако тогда Московский Индустриальный Банк выкупил долги Стайл-Банка перед своими же клиентами и партнерами, у которых там «зависли» деньги. С января 2005 года МИнБанк входит в систему страхования вкладов.

Банк имеет сложную и размытую структуру собственности, которую до конца не раскрывает. На текущий момент основными акционерами являются президент кредитной организации Абубакар Арсамаков и члены его семьи (совокупно 12,42%). Доли остальных акционеров не превышают 10%, среди них: Рустам Магомадов (9,02%), Олег Маклаков (8,76%), Абумуслим Алимуханов (8,74%), Арби Касумов (7,41%), гражданин Австрии Николай Харитонов (5,87%). Остальные акционеры владеют пакетами менее 5% акций, в том числе 13,03% приходится на миноритариев. Отметим, что Николай Харитонов также является основным владельцем ПСК «Строитель Астрахани» (крупный застройщик г. Астрахани). В отчетности по МСФО отмечается, что контроль над банком осуществляет его президент Абубакар Арсамаков и связанные с ним стороны.

Головной офис банка расположен в Москве. Филиально-офисная сеть банка хорошо развита и представлена более чем 240 подразделениями в 27 регионах в пяти федеральных округах России. Численность персонала (согласно отчетности по МСФО) на 30 июня 2018 года составляла 6 244 человека (на конец 2017 года — 6 175 человек). Банк располагает широкой сетью собственных банкоматов, насчитывающей более 2 тыс. устройств (около четверти из них сосредоточено в Москве и Московской области).

Банк обслуживает свыше 1,5 млн физических лиц и более 70 тыс. предприятий и организаций. Основу клиентской базы банка составляют крупные девелоперские компании и группы, а также большое число промышленных предприятий, предприятия сферы услуг и торговли. Заемщиками банка являются предприятия различных отраслей экономики, в том числе занимающиеся недвижимостью и строительством, промышленным производством, финансовые и лизинговые, а также торговые и сельскохозяйственные компании.

На сегодняшний день в числе своих клиентов и партнеров банк указывает такие организации, как «ФГБУ «ВНИИЗЖ», ОАО «Владимирский химический завод», АПК «Воронежский», ЗАО «Ковровский завод силикатного кирпича», ГК «Трансстрой», ЗАО «Ральф-Рингер» (обувные фабрики), ООО «Аудит-Сервис», «AMF» — международная сеть доставки цветов, «Мосдизайнмаш», ЗАО «Авто Иквипмент Плант», группа «РусАвтоЦентр», РПО «Альбес» (производство строительных материалов), «Dr. Nona International Ltd», ЗАО «Виктория», ЗАО «Щелково-Агрохим», ОАО «МК ЦЭТИ», МУП «Ивановский пассажирский транспорт», МП «ИвГорТеплоЭнерго», группа предприятий «Альтернатива-Климат», Московский винно-коньячный завод «КИН», ОАО «Останкинский молочный комбинат», ЗАО «БРПИ» (кафе-мороженое «Баскин Роббинс»), ЗАО «Останкинский завод бараночных изделий», ОАО «Русский Мех», ОАО «Станкоагрегат», ОАО АХК «ВНИИметмаш», ОАО «Воздухотехника», ФАУ «25 ГосНИИ химмотологии Минобороны России», ГК «Дженсер», ЗАО «Мосрентсервис», ООО НПП «СвязьСтройИнжиниринг», ЗАО «Майнинг Солюшнс», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Математический институт им. В. А. Стеклова Российской академии наук, ОАО «Гордорстрой» (один из крупнейших клиентов банка), ОАО «Дормост», ЗАО «Мосзеленстрой», ООО «Капиталстрой», ОАО «ЭНИН» (Энергитический институт им Г. М. Кржижановского), МГУТУ, «Домостроительный комбинат № 1».

Юридическим лицам доступны следующие продукты и услуги: расчетно-кассовое обслуживание, валютный контроль, размещение средств (депозиты, векселя), банковские карты (корпоративные пластиковые карты, зарплатные проекты, кампусные проекты), кредитование (в том числе малого бизнеса в сотрудничестве с МСП Банком), торговое и проектное финансирование, лизинг, документарные операции (аккредитивы, инкассо, гарантии), операции на финансовых рынках, банковские сейфы, страхование, торговое и проектное финансирование внешнеэкономических контрактов, отдельные продукты для предприятий сферы ЖКХ и пр.

Частным лицам доступны банковские кредитные и дебетовые карты систем Visa Int., MasterCard Int. и «Мир», вклады, кредиты (потребительский, ипотека), денежные переводы без открытия счета (UNIStream, Western Union, «Золотая Корона»), платежи через интернет-банк, а также услуги индивидуальных банковских сейфов, депозитарные операции, брокерские операции на рынке ценных бумаг, документарные операции, системы дистанционного управления счетами (интернет-сервис, мобильный банк, SMS-банк, телефон-банк), страхование (инвестиционное страхование жизни, комплексные коробочные продукты, страхование жизни и здоровья, страхование имущества, страхование средств платежа, программы с лечением критических заболеваний), агентские продукты (юридические услуги, обязательное пенсионное страхование, отчеты из бюро кредитных историй).

За январь — июль 2018 года объем активов нетто кредитной организации продемонстрировал небольшое снижение (-2,2%) и на 1 августа 2018 года составил 273,1 млрд рублей. В пассивной части баланса за указанный период наблюдалось заметное сокращение средств на счетах и депозитах юрлиц (-28,7%), частично компенсированное приростом вкладов физлиц (+3,3%) и привлеченных МБК (+18,2%). В активах отмечалось снижение высоколиквидных остатков (-38,2%) и кредитного портфеля (-1,6%) при росте статей прочих активов почти в полтора раза.

Ключевым источником фондирования кредитного учреждения традиционно являются вклады населения, доля которых на 1 августа 2018 года составила 73,3% нетто-пассивов, увеличившись с начала года с отметки в 69,4%. Почти 60% совокупного объема средств физлиц привлечено на срок от одного года до трех лет. На средства юрлиц и индивидуальных предпринимателей приходится 13,6% пассивов, на 68% сформированные сердствами на расчетных счетах. В том числе порядка 8,4% от общего объема средств юрлиц на отчетную дату приходилось на ресурсы государственных предприятий и организаций. Банк обладает большой и крайне активной клиентской базой. С начала 2018 года обороты по счетам клиентов внутри месяца составляли 145—175 млрд рублей ежемесячно, в конце 2017 года поднимались до 235 млрд рублей. Согласно отчетности банка по МСФО за первое полугодие 2018 года, в отраслевой структуре корпоративного клиентского портфеля наибольшую долю занимали предприятия торговли, промышленного производства, сферы услуг, недвижимости и строительства (все вместе — порядка 76% от всех средств корпоративных клиентов на 30 июня 2018 года). Банк отличается низкой концентрацией портфеля клиентских обязательств: по состоянию на 30 июня 2018 года на десять крупнейших клиентов приходилось лишь 2% от общего объема средств клиентов (на конец 2017 года — 3%).

Привлеченные МБК формируют 6,3% пассивов, существенная часть которых привлечена на короткие сроки от российских банков. Оставшаяся часть средств (13,8%) привлечена в равных долях от ЦБ и банков-нерезидентов.

Собственные средства (капитал) формируют порядка 8% пассивов. За последний год норматив достаточности капитала Н1.0 не поднимался выше 10% (при минимуме в 8%). В состав капитала включены субординированные депозиты и облигации на общую сумму в размере 8,8 млрд рублей по остаточной стоимости, а также бессрочный субординированный кредит на 1 млрд рублей. В составе привлеченных средств — займы от ГК АСВ, полученные по программе повышения капитализации в декабре 2015 года.

Капитал банка характеризуется высокой иммобилизацией: уставный капитал всего на 7% формирует собственные средства банка. Отметим, что банк не выполняет требование к основному капиталу с учетом действующих надбавок, установленных для банков, не являющихся системообразующими: норматив достаточности собственных средств (Н1.0) с учетом надбавки должен составлять не менее 9,875%, норматив достаточности базового капитала (Н1.1) — не менее 6,375%, основного капитала (Н1.2) — не менее 7,875%. На 1 августа 2018 года норматив банка Н1.0 составлял 9,5%, нормативы Н1.1 и Н1.2—6,0% и 6,35% соответственно. Таким образом, банк характеризуется недостаточной капитализацией.

Активы банка на 73,3% представлены кредитным портфелем. Еще 7,1% вложено в ценные бумаги. Высоколиквидные активы формируют 3,3% нетто-активов и представлены преимущественно кассовыми остатками и средствами на корсчете в ЦБ. Прочие активы формируют 11,4% нетто-активов, основные средства и нематериальные активы — 2,8%, ликвидность, размещенная на рынке МБК, — 0,2%.

Кредитный портфель существенно не изменился в объеме с начала 2018 года, на 93% представлен корпоративными ссудами. Просрочка традиционно невысокая, на отчетную дату составляет 2% от совокупного портфеля (в начале 2018 года — 1,9%). Резервами покрыто 8,1% всех ссуд против 5,4% на начало исследуемого периода. Объем кредитного портфеля традиционно не полностью покрыт залогом имущества — на 75,7%. Портфель отличается крайне высоким уровнем вложений в различные виды девелоперских проектов. По данным отчетности по МСФО на 30 июня 2018 года, на долю недвижимости и строительства приходилось четверть совокупных кредитов клиентам. Еще почти 20% портфеля — промышленное производство, 15,5% — сельское хозяйство и пищевая промышленность, 13,8% — финансовые и лизинговые компании. В отличие от клиентских обязательств, кредитный портфель банка отличается повышенной концентрацией: на 30 июня 2018 года кредиты десяти крупнейшим заемщикам формировали 20% совокупного кредитного портфеля (на конец 2017 года — 21%).

Портфель ценных бумаг с начала 2018 года сократился на 13,6%, на отчетную дату в существенной мере сформирован облигациями, хотя присутствуют также векселя корпоративных заемщиков. Портфель облигаций на 63% заложен по сделкам РЕПО, оставшаяся часть свободных бумаг — преимущественно российские гособлигации. Банк достаточно активно совершает торговые сделки и операции РЕПО с облигациями, что свидетельствует о хорошей ликвидности вложений на балансе.

Банк активно работает на рынке межбанковского кредитования и демонстрирует высокую зависимость от него. На ежемесячной основе привлекает значительные объемы недостающей ликвидности (в том числе периодически пользуется инструментами рефинансирования с ЦБ), а также размещает незначительную часть свободной ликвидности. Кроме того, проявляет заметную активность на рынке конверсионных операций: ежемесячные обороты по валютным операциям с начала 2018 года находились на уровне 144—200 млрд рублей.

По итогам 2017 года банк понес чистый убыток в размере 4,6 млрд рублей, согласно финансовой отчетности по РСБУ (в 2016 году была получена чистая прибыль на сумму 341,0 млн рублей). За январь — июль 2018 года банк понес убыток в размере 2,5 млрд рублей. Убытки банка во многом обусловлены расходами по резервированию.

Совет директоров: Мухадин Эскиндаров (председатель), Абубакар Арсамаков, Адам Мацаев, Александр Никитин, Анжела Раевская, Пшимаф Шевоцуков, Евгений Пантелеев.

Правление: Абубакар Арсамаков (председатель, президент), Татьяна Борисова (главный бухгалтер), Адам Арсамаков, Малика Абубакирова, Александр Крутов, Михаил Курбатов, Алексей Матрешин, Андрей Тихоцкий, Александр Новиков, Александр Поляков, Антон Рудь.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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