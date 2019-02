​С рублем у санкций на краю

Рубль по-прежнему зажат в санкционных тисках Фото: EdZbarzhyvetsky/Depositphotos.com

Высокие цены на нефть и пауза в торговой войне удерживают рубль у годовых максимумов. Но это затишье временное: готовящиеся антироссийские санкции способны отправить нашу валюту в очередной нокдаун.



Затишье перед бурей

Российский валютный рынок все время живет в тревожном ожидании. Любое, казалось бы самое невинное, высказывание главы ФРС или новые обвинения со стороны американских конгрессменов моментально приводят к ослаблению рубля. Например, в середине февраля наша национальная валюта резко просела к доллару и евро на фоне сообщения о том, что пять сенаторов США представили законопроект о новых санкциях против России. Причем сам текст законопроекта озвучен не был, вышел только релиз. Но этого было достаточно, чтобы курс доллара на закрытии рынка вырос выше 67 рублей.

Сейчас курсы иностранных валют держатся у минимумов 2019 года, однако это укрепление может быть временным. Нефть бьет рекорды (цена Brent ушла сильно за 67 долларов за баррель), а у экспортеров начался сезон выплаты налогов. Но уже на этой неделе курс доллара может дойти до 67 рублей, считает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. «Во-первых, ситуация вокруг Baring Vostok не урегулирована и будет иметь значительные негативные последствия для инвестиционного климата. Во-вторых, Минэкономразвития оценило рост ВВП в январе лишь в 0,7%. В-третьих, на следующей неделе должен быть представлен закрытый доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о России — хотя все детали доклада вряд ли станут известны, он будет существенно влиять на контекст дальнейшего обсуждения антироссийских санкций в конгрессе США», — написала она в обзоре.

Все эти факторы вместе с неясностью перспектив торговых отношений между США и Китаем создают очень нервозное настроение у инвесторов. После январского притока иностранного капитала в феврале снова наблюдается отток денег: по данным EPFR Global, за неделю с 14 по 20 февраля из фондов российских акций и облигаций было выведено 127 млн долларов. «Вопрос с возможными санкциями со стороны США сейчас создает серьезную неопределенность на российском рынке», — констатирует аналитик УК «Альфа-Капитал» Дарья Желаннова. Больше всего инвесторы опасаются введения запрета на покупку новых выпусков госдолга и ограничения на долларовые операции банков. Аналитик не берется судить о том, каковы будут последствия их введения, тем более что нефтяные цены пока растут, а ЦБ вновь может прибегнуть к остановке валютных интервенций.

Как поддержать рубль

Однако рубль в любом случае окажется под давлением. Тем более что возможностей у наших финансовых властей не так уж и много. Повышать ставку регулятор, похоже, пока не планирует, а поддерживать курс за счет интервенций власти, всеми силами наращивающие золотовалютные резервы и Фонд национального благосостояния, вряд ли станут. Особенно в условиях предстоящих выплат внешнего долга, пик которых придется на март. Согласно данным ЦБ, чистые выплаты 40 крупнейших заемщиков в марте окажутся максимальными с апреля 2018 года.

Остается еще один способ поддержать национальную валюту — приостановить покупки долларов и евро на рынке. К таким мерам ЦБ прибегнул в августе прошлого года. Однако, как считает Наталия Орлова, рублю это помогло мало. «Несмотря на действия ЦБ, рубль тем не менее не смог укрепиться в сентябре — декабре прошлого года, что говорит о негативных настроениях на рынке», — указывает она. Во втором полугодии курс доллара вырос к рублю на 11,7%.

К тому же, продолжает Орлова, инвесторы полностью проигнорировали улучшение счета текущих операций в России за 2018 год. Также не последовало позитивной реакции на то, что компании Rusal и En+ были исключены из SDN-списка. Это в целом указывает на слабую чувствительность валютного рынка к позитивным новостям, делает вывод аналитик.

Кроме того, объем нефтяных доходов, которые получает страна благодаря высоким ценам на мировом рынке, также может снизиться. Не только из-за неблагоприятной конъюнктуры или торговых войн, но из-за сокращения добычи. На днях заместитель министра энергетики Павел Сорокин в интервью «Ведомостям» рассказал, что сейчас себестоимость добычи нефти в России составляет 25 долларов за баррель. Понятно, что даже если на мировом рынке цена упадет до 40 долларов, продавать сырье нашим экспортерам будет все еще выгодно. Однако постепенно страна будет переходить к освоению более дорогих запасов, себестоимость добычи будет расти, и сегодняшних 60—70 долларов за баррель уже будет мало, предупредил чиновник. Это значит, что правительству придется искать деньги, чтобы поддержать нефтяников. В противном случае поток нефтедолларов, поддерживающий на плаву нашу валюту, может заметно обмелеть.

Не все санкции одинаково полезны

Но еще вернее и жестче по рублю могут ударить новые санкции, число которых уже, кажется, приблизилось к десятке. В прошлом году американские законодатели предложили список санкционных законопроектов, которые должны оказать давление на экономику России. В числе возможных санкций:

— блокировка активов и запрет долларовых расчетов госбанков и госкомпаний;

— запрет инвестиций в новый госдолг;

— ограничения на финансирование энергетических проектов;

— расширение персональных санкций против чиновников и олигархов;

— признание России государством — спонсором терроризма;

— киберсанкции в ответ на кампанию дезинформации.

Пока в Штатах проходили промежуточные выборы, а затем случился «шатдаун», американским политикам было не до санкций, однако уже в феврале этого года появился новый законопроект — Defending American Security from Kremlin Aggression Act (DASKA) of 2019, пополнивший этот список рядом мер против компаний нефтегазового сектора, банков, IT и кораблестроения. Правда, свежей информации о том, какие из них могут быть приняты, пока нет. Это дало повод для оптимизма аналитикам, которые полагают, что введение таких запретов маловероятно. Тем более что в ряде случаев могут пострадать интересы американских инвесторов. Например, в случае введения запрета на расчеты для госбанков пострадает репутация доллара, отмечает аналитик «Открытие Брокера» Андрей Кочетков. «Отключение от долларовых расчетов станет еще одним мощным стимулом для демонтажа глобальной роли доллара как универсального средства платежа. В Европе уже формируют основу для перехода на расчеты в евро со своими контрагентами», — говорит он.

Эксперты напоминают, что инициативы сенаторов стабильно получают негативные отзывы американского Минфина, поскольку могут затронуть экономические интересы США. Например, блокировка активов российских госбанков приведет к тому, что они откажутся от обслуживания своих внешних обязательств, а это непосредственно ударит по финансовым учреждениям США. Поэтому высока вероятность, что все эти предложения заблокирует американский Минфин. Радоваться этому, впрочем, преждевременно. Даже если они не будут в итоге приняты, потепления геополитической обстановки не просматривается, а значит, не стоит ждать большого интереса к рынку и притока прямых инвестиций, говорит начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. По его словам, хотя у государства есть способы поднять привлекательность ОФЗ и заодно укрепить рубль, увеличив их доходность, но изменений в денежно-кредитной политике ждать не стоит. Поэтому уже в I квартале 2019 года курс доллара может варьироваться от 65 до 69 рублей.

Нестабильный рубль

«В чистом виде ни один из этих санкционных законопроектов, скорее всего, принят не будет», — полагает директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг. Тем не менее он не исключает, что могут последовать персональные санкции против отдельных крупных российских предпринимателей в рамках CAATSA (закон от 2017 года, вводящий преследование близких к Кремлю олигархов). «Безусловно, российская валюта будет под давлением еще долгое время, но пока нет конкретики по новым санкциям, участники рынка обращают внимание на растущую нефть и слабеющий к мировым валютам доллар», — констатирует аналитик ИФК «Солид» Вадим Кравчук. В то же время он не исключает, что задержание основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви может ускорить принятие санкций. «Опыт показывает, что Вашингтон активно борется за права своих граждан за рубежом, из-за чего сильно досталось Турции в прошлом году. Новые рычаги воздействия на Россию придумать уже довольно сложно — почти все есть в проектах законов, а вот ускорить их рассмотрение судебный процесс против Калви вполне может», — полагает он.



Как считает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский, ключевым риском для рубля является законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении наших госбанков, которые способствуют деятельности, направленной на «вмешательство в демократические институты в других странах». Но пока не появилось определенности в том, какие санкции будут приняты, валютный рынок, по его словам, продолжит оставаться волатильным. Более того, при долгом их отсутствии рубль имеет все шансы укрепиться. По оценке аналитика, к концу марта — началу апреля курс доллара может опуститься до 63—65 рублей. Однако к концу года он прогнозирует ослабление рубля. «Начиная с середины второго квартала текущий счет начнет сезонно проседать, и на этом фоне более весомое влияние на валютный курс может начать оказывать реализация бюджетного правила. Все это вкупе с нашим консервативным взглядом на цены на нефть во втором полугодии этого года заставляет нас ожидать возобновления давления на курс российской валюты и движения пары доллар/рубль к ориентиру в 70 рублей за доллар», — считает Поддубский.

В «Финаме» указывают на другой фактор — увеличение оттока капитала. В прошлом году из страны ушло 67,5 млрд долларов, в январе этого года — уже 10,4 млрд долларов. Аналитик инвесткомпании Михаил Аристакесян не исключает, что из-за неопределенности по санкциям и роста доходностей на развитых рынках вывоз капитала частным сектором и в этом году останется повышенным. Секторальные санкции могут привести к еще большему росту оттока капитала, поскольку лишают российские компании возможности рефинансировать долги.

Если же будет введен запрет на госдолг, то это буквально обрушит рубль. По словам Вайсберга, мы можем увидеть доллар по 75—77 рублей. «Остальные обсуждаемые в США меры, в случае их реализации, будут иметь существенно меньший эффект для нашей валюты», — считает он.

Альберт КОШКАРОВ, Banki.ru