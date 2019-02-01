Минфин предлагает проводить опросы населения, чтобы выяснить, насколько граждане удовлетворены программами добровольного страхования жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС), которые будут действовать в их регионах, следует из проекта постановления, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и находящегося на стадии общественного обсуждения.

Закон о страховании жилья от ЧС начнет действовать в августе. По нему региональные власти будут вправе разрабатывать, утверждать и реализовывать программы возмещения ущерба, причиненного расположенному на их территории жилью, с использованием механизма добровольного страхования. Как говорится в пояснительной записке к новому проекту постановления, Минфин предлагает оценивать эффективность деятельности органов власти в субъектах Федерации в этой сфере с помощью количественной и качественной оценки.

«Количественный показатель предлагается рассчитывать на основании данных, содержащихся в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства и в единой автоматизированной системе страхования жилых помещений, качественный — посредством проведения социальных опросов в субъектах Российской Федерации по репрезентативным выборкам от 300 до 800 респондентов (в зависимости от численности населения региона) с периодичностью два-три раза в год», — говорится в пояснительной записке к проекту.

По идее разработчиков, во время опроса гражданам предложат ответить на три вопроса: удовлетворены ли они степенью информированности о программе возмещения ущерба, действующей в регионе, удовлетворяют ли их условия программы, довольны ли они размером возмещенного ущерба. Планируется также, что такая оценка населения будет предоставляться в Минэкономразвития РФ ежегодно с 2021 года.