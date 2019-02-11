Ранее Банк России объявил о списании субординированных обязательств МИнБа в связи с санацией кредитной организации

Цена субординированных облигаций Московского Индустриального Банка упала на 39,5% (до 61,5% от номинала), следует из данных Московской биржи. Доходность бумаг превысила 56% годовых. Речь идет о выпуске на 3 млрд рублей с погашением в ноябре 2020 года.

В пятницу, 8 февраля, Банк России объявил о списании субординированных обязательств МИнБа в связи с санацией кредитной организации. Банк перешел на финансовое оздоровление в ФКБС 22 января.

Согласно отчетности Московского Индустриального Банка по МСФО за девять месяцев 2018 года, он выпустил субординированные облигации на 11,4 млрд рублей. 6,3 млрд из них предоставило Агентство по страхованию вкладов. Примерно 2 млрд приходится на субординированные депозиты, а оставшиеся 3 млрд — бонды, которые обращаются на рынке.

Центробанк 22 января утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Московского Индустриального Банка. «Проблемы банка были вызваны главным образом его глубокой вовлеченностью в финансирование неэффективных инвестиционных проектов в области строительства, промышленности и операций с недвижимостью. В результате значительная часть активов банка утратила ликвидность и перестала приносить доход. Признание обесценения таких активов привело к резкому снижению капитала банка и нарушению предельных значений обязательных нормативов», — пояснили в ЦБ.

Также сообщалось, что ЦБ может предоставить ликвидность Московскому Индустриальному Банку в виде кредитов в размере до 77 млрд рублей. Размер убытка Московского Индустриального Банка составил примерно половину капитала кредитной организации, то есть не менее 13 млрд рублей за четыре года.