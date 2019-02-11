Роспотребнадзор считает недобросовестной и противоречащей законодательству практику коллективного страхования жизни заемщиков в банках и выступает за ее отмену. Об этом сообщил глава управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков в ходе круглого стола о дискриминации в страховании, организованном Международной конфедерацией обществ потребителей (КонфОП).

«О ней [теме коллективного страхования] вообще изначально нужно говорить как об изначально, по определению недобросовестной практике <...> Мы принципиально против этого выступаем, потому что то, что с этим происходит сегодня, — это ни в какие рамки не лезет, противоречит всем базовым нормам гражданского законодательства, которые касаются общих посылов в плане заключения соответствующих договоров, а также противоречит специальным нормам, которые касаются договоров страхования», — сказал он.

В отличие от индивидуальных договоров страхования жизни заемщика, которые предполагают заключение договора между получателем кредита и страховой компанией, коллективная схема предполагает заключение договора между страховщиком и банком: банк страхует сразу группу своих заемщиков, а клиент платит банку за присоединение к программе страхования. Роспотребнадзор считает это «суррогатной схемой».



«[Эти схемы] ставят гражданина перед фактом необходимости присоединения к неким отношениям, участником которых он изначально не являлся и не знает его условий — это противоречит общим нормам гражданского законодательства <...> Наличие информации о застрахованном лице, вообще-то говоря, является существенным условием любого договора страхования», — заявил Прусаков.

По его мнению, нужно говорить не о снижении комиссий банков в коллективных договорах, а о «прекращении таких противоправных действий».

«Мы занимаем на этот счет принципиальную позицию и будем стараться ее придерживаться и дальше», — заверил он. По словам представителя надзорного ведомства, соответствующие возражения Роспотребнадзор представлял к проекту об изменениях в закон «О потребкредите», которые предполагают возврат заемщику части стоимости страховки при досрочном погашении кредита — независимо от того, страховался заемщик по коллективной схеме или по индивидуальной.