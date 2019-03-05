Рубль завершил основную валютную сессию вторника ослаблением к доллару и укреплением к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск вырос на 5 копеек к предыдущему закрытию и составил 65,79 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 13 тыс. сделок на сумму порядка 1,5 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,65—65,86 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 74,38 рубля, опустившись на 16 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 5,8 тыс. сделок примерно на 330,1 млн евро по курсам от 74,31 до 74,59 рубля за евро.

«Рубль не дает никаких внятных сигналов, о которых хотелось бы рассказать. По парам доллар/рубль и евро/рубль идет обычное колебание в узких рамках коридора, ничем не примечательное и не интересное. Доллар США закроет день в пределах 65,65—65,85 рубля, евро — в границах 74,35—74,75 рубля», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари Анна Бодрова.