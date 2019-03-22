Ведомство Роскомнадзора — ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку системы, которая будет автоматически проверять, блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.

Согласно материалам, опубликованным на сайте госзакупок, начальная стоимость контракта составляет 25 млн рублей. Исполнитель контракта, которого планируется выбрать 8 апреля, должен будет создать систему проверки к декабрю 2019 года.

В тексте плана закупки целью создания системы является автоматизация деятельности персонала ГРЧЦ, который следит за исполнением требований о блокировке запрещенных ресурсов. Это позволит снизить текущие затраты на проведение круглосуточного контроля за операторами поисковых систем и VPN, сократив время и трудозатраты сотрудников, отмечается в плане.

«По степени научно-технической новизны создаваемая система не является принципиально новой системой ни с конструкторской, ни с технологической точек зрения, но известных действующих аналогов по степени автоматизации в России не имеет за счет значительного числа взаимодействующих объектов учета и контроля», — говорится в документе.

Согласно поправкам в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», с ноября 2017 года VPN-сервисы, поисковики, прокси-серверы и анонимайзеры обязаны ограничивать доступ пользователям к запрещенным в России сайтам. Однако не все они выполняют эти обязательства.

Сейчас для проверки конкретного сервиса соответствующее распоряжение должно поступить со стороны Роскомнадзора. После этого сотрудник ГРЧЦ вручную проверяет, блокируют ли сервисы запрещенные в России ресурсы, затем отправляет отчет в ведомство. Предполагается, что с появлением новой системы проверка будет осуществляться автоматически, но также по заданию службы.