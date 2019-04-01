«Главное за минуту» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и ценит свое время

• Оператор фискальных данных «Первый ОФД» разослал клиентам письмо, в котором говорится, что кассовая техника была перенастроена на передачу данных третьим лицам. При этом данные компании могут использоваться не в интересах потребителей, а для анализа предпочтений покупателей и конкурентной разведки, сообщают СМИ. Эксперты полагают, что риски утечки персональных данных по таким фискальным каналам есть, однако они преувеличены. Между тем в Федеральной налоговой службе заверили, что данные, которые направляются от кассовой техники в адрес операторов фискальных данных, не содержат персональных данных покупателей, основная часть информации отправляется в зашифрованном виде.

• Распространители лотерейных билетов назвали самые удачливые и невезучие регионы России. По данным компании «Русское лото», основанных на данных за 25 лет, самым везучим стал Санкт-Петербург — в 18 районах города проживают 64 «лотерейных миллионера». На втором месте — Краснодарский край, третью строчку списка везучих регионов занимает Челябинская область. В списке невезучих лидирует Еврейская автономная область, ни один из жителей которой за 25 лет существования «Русского лото» не получил семизначный выигрыш.

• По итогам 2018 года совокупная доходность крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) оказалась существенно меньше инфляции. На это повлияли прекратившие свое существование в результате санаций ЦБ фонды, которые раньше занимались перекрестным инвестированием с рядом финансовых групп. Так, НПФ группы «Сафмар» разнесли по счетам своих клиентов убытки более чем в 10%. Но эти фонды в основном уже разобрались с «токсичными» вложениями, и теперь их активы, как ожидают эксперты, будут подвержены только рыночному риску.

• Для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий наступившего месяца, Банки.ру с 1 апреля запускает новый формат «Дайджест Банки.ру». И это не шутка! Анонс нововведений будет публиковаться первого числа каждого месяца. Так, с 1 апреля в России будет применяться новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» для обязательного автострахования, а социальные пенсии проиндексируют на 2%. Что еще случится с вашими финансами в апреле?