Данные, которые направляются от кассовой техники в адрес операторов фискальных данных (ОФД), не содержат персональных данных покупателей, основная часть информации отправляется в зашифрованном виде, сообщили RNS в Федеральной налоговой службе (ФНС), комментируя информацию о том, что данные о покупках в магазинах передаются третьим лицам.

«Данные, направляемые от кассовой техники в адрес ОФД, не могут являться источником утечки информации о покупателях по той причине, что не содержат персональных данных покупателей», — сообщили в ФНС.

Отмечается, что ОФД в процессе обработки фискальных данных обязаны обеспечить их конфиденциальность. «Подавляющая часть информации, отправляемая кассовой техникой в адрес ОФД, направляется в зашифрованном виде», — подчеркнули в ФНС.