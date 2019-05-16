Банк России фиксирует в большинстве регионов страны снижение стоимости полисов ОСАГО для легковых автомобилей, заявил на Петербургском международном юридическом форуме заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. Об этом сообщает РИА Новости.

В январе в РФ стартовал первый этап реформы ОСАГО, и тарифный коридор был расширен на 20% вверх и вниз от базовой цены (его рамки теперь находятся в пределах 2,746—4,942 тыс. рублей), также появились дополнительные ступени в расчете коэффициента возраст — стаж. А с 1 апреля вступили в силу изменения в расчете коэффициента аварийности бонус-малус.

«За те четыре месяца с лишним, что действует указание, реальная стоимость полиса для легковых автомобилей упала на 3,8% в среднем по стране. Количество регионов, в которых снизилась стоимость полиса, превысило 70. Это означает, что на большей части территории страны мы на данном этапе имеем снижение стоимости полисов ОСАГО», — сказал Чистюхин.

Работа системы скидок в ОСАГО изменилась с 1 апреля Очередной этап реформы по либерализации тарифов в ОСАГО начался с 1 апреля 2019 года: каждому автовладельцу установлен один коэффициент «бонус-малус» (КБМ) сроком на год.



Первый шаг реформы показал, что ее результаты достаточно положительные и оптимистичные, оценил зампред ЦБ.

«С моей точки зрения, если мы хотим этот результат закрепить, нам реформу страховую нужно продолжать. Для этого нужно уже принимать законодательное решение. Сегодня действует территориальный коэффициент, он составляет от базового тарифа приблизительно 30% по стоимости. Это означает, что в зависимости от этого территориального коэффициента, как бы ты машину ни водил, стоимость полиса зависит очень серьезно. Убрать этот коэффициент сегодня мы не можем, он напрямую установлен законом. Поэтому мы считаем, что реформу нужно двигать», — добавил он.