Очередной этап реформы по либерализации тарифов в ОСАГО начался с 1 апреля 2019 года: каждому автовладельцу установлен один коэффициент «бонус-малус» (КБМ) сроком на год.

В случае если за водителем закреплено несколько значений КБМ, то был выбран минимальный из них. В результате система определения КБМ стала более справедливой и прозрачной для автовладельцев, сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс на пресс-конференции 1 апреля.

По словам Игоря Юргенса, у действовавшей ранее системы КБМ был ряд недостатков: у одного водителя могло быть несколько разных КБМ (например, если он был допущен к управлению по разным полисам ОСАГО); ДТП по договору ОСАГО, заключенному без ограничений на количество допущенных к управлению лиц, не оказывало влияния на КБМ совершившего его водителя; при замене транспортного средства собственник утрачивал свой КБМ.

Новая система должна решить все эти проблемы. Так, она будет учитывать ДТП по вине водителя даже для мультиполисов (не содержащих ограничений на список допущенных к управлению лиц). Кроме того, при определении КБМ будут учитываться не только выплаты, произведенные страховщиками с действующими лицензиями, но и компенсационные выплаты, произведенные за ушедшие с рынка компании.

Будет отменено списание КБМ при длительном перерыве в заключении полисов ОСАГО: теперь КБМ будет действовать при любом перерыве в страховании. Для юрлиц значение КБМ автопарка будет установлено аналогично сроком на год как среднее арифметическое по всем автомобилям автопарка. Это позволит решить проблему оспаривания результатов конкурсов на право заключения договоров ОСАГО для автопарков юрлиц.

Сейчас значимая часть споров, возникающих при проведении страховых тендеров, касается неверного определения КБМ по каким-либо отдельным машинам из большого автопарка, отметил Игорь Юргенс. Первый этап либерализации тарифов в ОСАГО стартовал 9 января 2019 года, когда Банк России расширил тарифный коридор на 20% вверх и вниз и реформировал коэффициент «возраст — стаж», в результате вместо четырех градаций возраста и стажа их стало 58. «По итогам начавшейся реформы мы уже видим снижение средних цен на обязательную «автогражданку»: так, за две первые недели марта средняя стоимость полиса ОСАГО по сравнению с прошлым годом снизилась на 4%», — сказал Игорь Юргенс.