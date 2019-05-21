Правительство РФ обсудит с Банком России возможность снижения первоначального взноса по сельской ипотеке, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Во вторник один из участников форума сельских депутатов в Воронеже предложил снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке для жителей сельских территорий до 10% от общей стоимости жилья.

«Конечно, нужно посмотреть и на нормативы резервирования, о чем здесь коллеги говорили, и на те банковские требования обязательные по резервированию, которые существуют. Естественно, мы такого рода обсуждения с коллегами из Центрального банка проведем, имею в виду и ту идею, которую вы озвучили здесь, по первоначальном взносу, его снижению», — сказал Медведев.

Он отметил, что первоначальный взнос на уровне 20% — это не очень много, но для села это все равно может быть большая сумма. Кроме того, премьер-министр указал, что чем меньше первоначальный взнос по ипотеке, тем выше риски у кредита.

«Но здесь нужно поискать какой-то выход, имею в виду и государственные возможности в ряде случаев просто просубсидировать в том числе, допустим, какие-то первоначальные траты, или посмотреть на некоторые другие формы этой программы», — добавил Медведев.