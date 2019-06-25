Новым амбассадором бренда «ФК Открытие» будет известный рэпер Баста — Василий Вакуленко. Об этом Forbes рассказал источник, близкий к «ФК Открытие», и собеседник, близкий к Басте. Представитель Басты не опроверг Forbes эту информацию. О том, что кандидатура Басты на позицию бренд-амбассадора обсуждалась в «ФК Открытие», говорят и два собеседника Forbes, знающих о переговорах с артистом.

Пресс-служба «ФК Открытие» отказалась от комментариев, отметив лишь, что официальное представление амбассадора бренда состоится 27 июня 2019 года.

По словам собеседника Forbes, знающего о переговорах о новом амбассадоре, вопрос о новом позиционировании бренда «ФК Открытие» прорабатывался с начала года.

«У банка есть желание уйти от санационной истории, которая тянется за ним, и сделать бренд дружелюбным, открытым новым клиентам». В то же время ориентироваться только на молодежь банк не собирается, добавил собеседник Forbes. Среди имен, которые обсуждались на позицию амбассадора бренда «ФК Открытие», был также актер Данила Козловский, уточняет источник.

Эксперты стоимость контракта с исполнителем оценивают в 250—300 тыс. долларов. Собеседник Forbes из музыкальной индустрии, знакомый с расценками на рекламные контракты звезд, оценивает стоимость годового контракта Басты с банком в 150—200 тыс. долларов.

«Для банка это достаточно смелый шаг, который, на мой взгляд, многое говорит о качестве его маркетинговой команды. В первую очередь он свидетельствует о том, что банк на самом деле понимает свою аудиторию и готов на смелые эксперименты, чтобы выстроить с ней диалог и донести свои обещания. Баста — бренд, который актуален для разных аудиторий — и для взрослых состоявшихся людей, за которых традиционно активно борются банки, и для миллениалов», — считает директор по СМИ и внешним коммуникациям Rambler Group Александр Дмитриев.

Предыдущим рекламным лицом «ФК Открытие» был шахматист, гроссмейстер Сергей Карякин. До Карякина лицами рекламных кампаний банка были хоккеист, форвард команды НХЛ Washington Capitals Александр Овечкин, а также футболист Криштиану Роналду.

Василий Вакуленко входит в рейтинг главных российских знаменитостей Forbes — его годовой доход оценивался в 3,3 млн долларов. В апреле стало известно, что он стал амбассадором бренда шампуней Head & Shoulders в России.