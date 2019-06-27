Банки, работающие в России и соблюдающие антироссийские санкции, не смогут хранить на своих депозитах средства резерва ПФР

Резервы Пенсионного фонда России (ПФР) по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) теперь не могут размещаться в банках, которые соблюдают антироссийские санкции в отношении российских компаний и отраслей, следует из постановления правительства, опубликованного на этой неделе. На банки, которые сами попали под санкции, такой запрет не распространится, сообщает РБК .

Резерв ПФР по обязательному пенсионному страхованию составляет до 10% от суммы средств пенсионных накоплений фонда; практически все эти деньги размещаются на банковских депозитах, оценивает директор рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства Юрий Ногин. По закону резервы ПФР по ОПС могут инвестироваться в российские государственные бумаги, размещаться на рублевых депозитах или на счетах в иностранной валюте. Банки участвуют в аукционе на хранение пенсионных денег, решение о размещении принимает Пенсионный фонд.

Теперь правительство уточнило свои требования к таким банкам. Одно из них гласит, что средства резервов не могут размещаться в банках, которые придерживаются санкционного режима в отношении отдельных лиц или отраслей.

Речь идет о применении «ограничений по осуществлению банковских операций в отношении отдельных отраслей, отдельных предприятий в связи с применением к Российской Федерации мер санкционного воздействия». Более того, достаточным основанием для отказа банку в размещении пенсионных резервов станет даже «наличие рисков (угроз) применения кредитной организацией таких ограничений». Список таких банков утверждается отдельным решением правительства.

Фактически вводится два списка банков, говорят опрошенные РБК эксперты: белый, банки из которого могут без проблем хранить средства ПФР (в том числе находясь под санкциями), и черный, включающий банки, которые соблюдают санкции.

Если на аукционе, который проводит ПФР, банк из белого списка, не соответствующий общим требованиям, предложит разместить у себя средства по более выгодной ставке среди участников аукциона, ПФР не сможет ему отказать. Банк из белого списка, если ему нужна ликвидность, участвует в аукционе ПФР, предлагает лучшую ставку и получает депозит — для него это источник фондирования. Через такие документы правительство фактически поддерживает попавшие под антироссийские санкции банки через пенсионные деньги, рассуждает Ногин.

Пункт о банках, которые применяют или собираются применять санкции иностранных государств в отношении России, работает не автоматически: правительство еще должно составить черный список, рассуждает партнер юридической фирмы «Борениус» Артем Жаворонков. В банке из черного списка, независимо от его рейтингов, деньги размещены не будут, говорит Ногин (впрочем, ни одного банка в нем пока нет).

Представитель Федеральной антимонопольной службы сообщил РБК, что ФАС не участвовала в подготовке документа, и предложил обратиться за комментарием в Минфин. Список банков будет составлять ЦБ, сообщил представитель Минфина и предложил обратиться с вопросами к регулятору. РБК направил запрос в ЦБ. Представитель ПФР отказался от комментариев.