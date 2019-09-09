Центробанк РФ вынес девять решений о привлечении банка «ФК Открытие» к административной ответственности по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Об этом 9 сентября сообщается на сайте регулятора.



Статья 14.29 КоАП РФ формулируется как «Незаконное получение или предоставление кредитного отчета». Согласно ей наказуемы «незаконные действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния». Штраф для юридических лиц может составлять от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Согласно материалам регулятора, все девять постановлений выписаны 16 августа 2019 года и вступили в силу с 7 сентября. Банк привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.