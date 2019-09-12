Назначенная Центробанком России временная администрация выявила в лишенной лицензии страховой компании «Сибирский Спас» признаки вывода активов. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.



«Временной администрацией установлены обстоятельства, которые дают основания полагать о наличии в деятельности собственников и должностных лиц общества признаков совершения действий, направленных на вывод активов», — говорится в сообщении регулятора.

По оценке временной администрации, размер активов страховщика недостаточен для исполнения обязательств перед кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей.

«С учетом наличия угрозы правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации направлена информация для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений», — отмечает регулятор.

Регулятор в середине марта отозвал страховые лицензии у новокузнецкой СК «Сибирский Спас» и назначил в компанию временную администрацию.

