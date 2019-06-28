Часть бланков страховых полисов рухнувшей компании «Сибирский Спас» утрачена, следует из сообщения Банка России.

Регулятор в середине марта отозвал страховые лицензии у новокузнецкой СК «Сибирский Спас» и назначил в компанию временную администрацию.

«По данным автоматизированной информационной системы обязательного страхования, за АО «СК «Сибирский Спас» числится 22 261 бланк страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств серии «МММ» (БСО ОСАГО). По результатам проведенной инвентаризации АО «СК «Сибирский Спас» временной администрацией признаны утраченными 18 185 БСО ОСАГО», — говорится в сообщении ЦБ, где также дается ссылка на реестр бланков.

В Центробанке напоминают, что по закону со дня вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве лицензии страховая компания не вправе заключать договоры страхования, перестрахования, договоры по оказанию услуг страхового брокера, а также вносить изменения, влекущие за собой увеличение ее обязательств, в соответствующие договоры.



Договоры страхования, заключенные от лица СК «Сибирский Спас» после даты вступления в силу решения об отзыве ее лицензии (14 марта 2019 года) с использованием в том числе бланков строгой отчетности ОСАГО, перечисленных в реестре, являются недействительными, подчеркивают в ЦБ.