Центральный банк России отозвал страховые лицензии у компаний «Сибирский Спас» и «Трудовое страхование». Также действие лицензии страховщика «Кристалл» было приостановлено. Соответствующие документы опубликованы на сайте регулятора.

Причиной отзыва лицензий у «Сибирского Спаса» стало нарушение более чем на 20% минимально допустимого значения нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, установленного органом страхового надзора. С учетом наличия угрозы правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей, стабильности страхового рынка в части обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, принимая во внимание, что в течение одного года к страховщику органом страхового надзора применялись меры, предусмотренные абзацами вторым, третьим и (или) пятым подпункта 2 пункта 2 статьи 32.5—1 закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», на основании подпункта 3 пункта 2 статьи 32.8 закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1. В компанию назначена временная администрация.

«Отозвать лицензии от 20 февраля 2017 года СЛ № 3467 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, от 20 февраля 2017 года СИ № 3467 на осуществление добровольного имущественного страхования, от 20 февраля 2017 года ОС № 3467-03 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств акционерного общества страховой компании «Сибирский Спас» (регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела 3467)», — говорится в приказе.

Лицензии страховой компании «Трудовое страхование» были отозваны в связи с отказом от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности при наличии неисполненных обязательств, возникающих из договоров страхования. В компанию назначена временная администрация.

«Отозвать лицензии от 18 апреля 2018 года СИ № 3857 на осуществление добровольного имущественного страхования; от 18 апреля 2018 года СЛ № 3857 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни; от 18 апреля 2018 года ОС № 3857-02 на осуществление обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Трудовое страхование» (регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела 3857)», — говорится в приказе регулятора.

ЦБ также приостановил действие лицензий страховой компании «Кристалл» в связи с неисполнением предписаний регулятора на основании пункта 1 статьи 32.6 закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1.

«Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензий от 31 января 2018 года СЛ № 4246 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни; от 31 января 2018 года СИ № 4246 на осуществление добровольного имущественного страхования страхового акционерного общества «Кристалл» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4246)», — отмечается в сообщении.

Компании установлен пятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня размещения настоящего приказа на официальном сайте ЦБ. Кроме того, в связи с этим в организацию с 15 марта 2019 года введена временная администрация. Полномочия исполнительных органов приостановлены.

