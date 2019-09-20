Глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати заявил, что у США не осталось рычагов для оказания давления на Иран. Его слова, которые приводятся на портале иранского правительства, стали реакцией на введение Вашингтоном новых экономических рестрикций в отношении Тегерана.

«Новые санкции против ЦБ Ирана со стороны США показывают, что Вашингтон исчерпал возможности для оказания давления на Тегеран», — указал Хеммати.

Руководитель иранского Центробанка также выразил мнение, что американские санкции не оказывают того влияния, на которое рассчитывают Соединенные Штаты, вводя рестрикции. «Если бы такие действия могли оказать влияние на Иран, то наша экономика была бы в значительно худшем состоянии, нежели сейчас», — заключил он.

В пятницу американский Минфин сообщил, что власти США вводят санкции в отношении иранского Центрального банка, Национального фонда развития и компании Etemad Tejarate Pars Co.