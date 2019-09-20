Соединенные Штаты ввели санкции против Центрального банка Ирана. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, передает Reuters.

По словам Трампа, это «самые серьезные» санкции, которые когда-либо вводились против страны. При этом он не раскрыл подробностей санкций. Министр финансов США Стивен Мнучин добавил, что банк был последним источником средств Тегерана.

Ранее в сентябре Трамп поручил Мнучину ввести новые санкции против Ирана. Это произошло на фоне атаки на объекты нефтяной компании Saudi Aramco, которая произошла 14 сентября. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах», которые вели его с помощью дронов, однако США и Саудовская Аравия обвинили в атаке Иран.

В результате атаки уровень добычи нефти в Саудовской Аравии сократился почти вдвое. При этом в Пентагоне заявляли, что нашли признаки причастности Ирана к нападению. Трамп также заподозрил Тегеран в участии в атаке дронов.

Иран направил США ноту, в которой заявил, что не имеет отношения к атаке на объекты саудовской компании. Тегеран также отметил, что намерен принять ответные меры, если Вашингтон предпримет какие-либо действия против Ирана.