В отношении иркутского ГринКомБанка вводится процедура ликвидации. Об этом сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов.

Арбитражный суд Иркутской области объявил резолютивную часть решения о принудительной ликвидации кредитной организации на заседании 22 октября. Ликвидатором назначено АСВ.

Лицензия у ГринКомБанка была отозвана 12 сентября этого года. ЦБ, в частности, пояснял, что кредитная организация допустила уменьшение величины собственных средств до уровня ниже размера уставного капитала и не выполнила в установленный срок предписание регулятора о приведении этих показателей в соответствие.

В числе прочего в релизе ЦБ отмечалось, что «существенную долю (более 55%) в активах ГринКомБанка составляло непрофильное имущество, в том числе низколиквидные объекты недвижимости, не используемые в основной деятельности. Кроме того, на балансе банка учитывался кредитный портфель крайне низкого качества — более 90% ссудной задолженности юридических и физических лиц признано безнадежной».



Компенсации вкладчикам ГринКомБанка выплачиваются с 23 сентября через Россельхозбанк. Объем страховых выплат оценен в 152 млн рублей.