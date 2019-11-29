Россия готовит запрет на использование криптовалют для оплаты товаров и услуг, пишут «Известия» . Разработкой этого предложения занимаются Росфинмониторинг и ЦБ, сообщил источник, знакомый с их планами. Сходную позицию занимает и Минфин.

В пресс-службе ЦБ заявили, что частные криптовалюты не могут быть приравнены к фиатным деньгам и не могут считаться законным способом оплаты покупок. Если будет принято решение запретить криптовалюты в качестве платежного средства на уровне законодательства, регулятор поддержит такую позицию, подчеркнули в Центробанке.

Сейчас в РФ криптовалюты в качестве средства платежа не запрещены, но и не разрешены. Виртуальные деньги довольно активно используются для оплаты услуг физлицами в определенных нишах, рассказали участники российского рынка.

Криптовалюты не беспокоят ЦБ как угроза финансовой стабильности Инвесторы, находящиеся в поиске альтернатив и больших доходностей, чем предлагают стандартные инструменты, будут идти в новые.

Российское криптосообщество готовится к ужесточению регулирования. Ходят слухи в том числе и об уголовной ответственности со сроками пять — восемь лет, рассказал один из его представителей. Но он считает, что, поскольку операции с виртуальной валютой отследить трудно, возможно, все ограничится небольшим числом показательных дел.

По словам юристов, в законопроекте о цифровых финансовых активах прописан механизм, признающий сделки, происходящие на незарегистрированных площадках, недействительными. Юрлица прекрасно понимают всю степень ответственности, признавая, что операции физлиц контролировать труднее, хотя и возможно — когда клиент будет обналичивать виртуальные деньги в банке, а тот по закону об отмывании потребует показать путь криптовалюты.