Промсвязьбанк намерен и дальше увеличивать объем кредитования оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом глава кредитной организации Петр Фрадков доложил премьер-министру Дмитрию Медведеву в ходе рабочей встречи.

«Сейчас мы сопровождаем чуть больше, чем 50% всех контрактов по гособоронзаказу, мы стали здесь системным оператором, игроком в этой области и, конечно, будем этот объем увеличивать и дальше», — сказал Фрадков.

Говоря о предоставлении кредитной поддержки предприятиям ОПК и гарантийных продуктов в 2019 году, он сообщил, что на данный момент объем составляет 450 млрд рублей. По словам Фрадкова, средняя ставка по портфелю составляет не более 8%. Он подчеркнул, что для предприятий отрасли это принципиально важно, так как там «не самое простое положение в целом с точки зрения закредитованности».

Также Фрадков сообщил, что банк вышел на полноценную работу после процедуры санации. Так, активы кредитной организации сейчас составляют более 2 трлн рублей — за год они выросли практически больше, чем на 50%. По данным главы Промсвязьбанка, прибыль составила около 15 млрд рублей, что также выше плана.