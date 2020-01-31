ЦБ подал в Арбитражный суд Москвы иск на 195,6 млрд рублей к совладельцам и топ-менеджерам прошедшего санацию Московского Индустриального Банка, следует из материалов суда. Заявление зарегистрировано 30 января.
Ответчиками по делу названы 19 человек, в том числе бывший руководитель банка Абубакар Арсамаков.
Ранее сообщалось, что ЦБ предъявил претензии на 195,3 млрд рублей 19 лицам, которые последние три года перед санацией руководили Московским Индустриальным Банком.
ЦБ предъявил претензии на 195 млрд рублей к экс-владельцам МИнБанка
Он требует от 19 бывших топ-менеджеров санируемого МИнБанка возместить убытки.