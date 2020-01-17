ЦБ направил 10 декабря претензию к 19 лицам, контролировавшим Московский Индустриальный Банк (МИнБанк) в последние три года перед его санацией, с требованием погасить убытки на 195,3 млрд рублей, пишут «Ведомости», ссылаясь на источники.
В претензии ЦБ напоминает, за счет средств, составляющих Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), предоставил МИнБанку 168,6 млрд рублей, что дает основания для привлечения контролирующих банк лиц к ответственности и взыскания с них убытков; контролировавшие ранее банк лица обязаны возместить солидарно, перечислив деньги на счет МИнБанка в течение 30 календарных дней, после чего ЦБ обратится в арбитражный суд.
Под убытками ЦБ понимает в том числе расходы из-за разницы между полученным доходом за счет предоставления денег ФКБС и доходом, который регулятор мог бы получить, разместив эту сумму на тот же срок по ключевой ставке, действовавшей на тот момент; деньги ФКБС, вложенные в уставный капитал МИнБанка, рассматриваются как вложения на 20 лет под 0%; «контролировавшие банк лица в процессе управления проводили слишком рискованную кредитную политику, финансируя неэффективные инвестиционные проекты в области строительства, промышленности и операций с недвижимостью, из-за чего значительная часть активов банка утратила ликвидность и перестала приносить доход», говорится в претензии ЦБ.
Бывшие члены правления банка, получившие письмо ЦБ, не считают себя виновными в убытках и называют претензию необоснованной, так как банк, по их словам, не осуществлял операций по выводу средств клиентов, в том числе накануне санации, кредиты выдавались реальному сектору экономики под надзором Банка России.
Об этом рассказал зампред ЦБ Василий Поздышев.
Как говорил ранее бывший зампред ЦБ Василий Поздышев, забирая банк на санацию, регулятор не видел в нем «каких-либо криминальных историй», но через восемь месяцев ЦБ заявил, что обнаружил в МИнБанке «единый центр управления полетами» — УК «Инвестиции. Финансы. Капитал» (ИФК), которая управляла финансовыми потоками порядка 50 заемщиков банка.