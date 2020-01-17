ЦБ направил 10 декабря претензию к 19 лицам, контролировавшим Московский Индустриальный Банк (МИнБанк) в последние три года перед его санацией, с требованием погасить убытки на 195,3 млрд рублей, пишут «Ведомости» , ссылаясь на источники.

В претензии ЦБ напоминает, за счет средств, составляющих Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), предоставил МИнБанку 168,6 млрд рублей, что дает основания для привлечения контролирующих банк лиц к ответственности и взыскания с них убытков; контролировавшие ранее банк лица обязаны возместить солидарно, перечислив деньги на счет МИнБанка в течение 30 календарных дней, после чего ЦБ обратится в арбитражный суд.

Под убытками ЦБ понимает в том числе расходы из-за разницы между полученным доходом за счет предоставления денег ФКБС и доходом, который регулятор мог бы получить, разместив эту сумму на тот же срок по ключевой ставке, действовавшей на тот момент; деньги ФКБС, вложенные в уставный капитал МИнБанка, рассматриваются как вложения на 20 лет под 0%; «контролировавшие банк лица в процессе управления проводили слишком рискованную кредитную политику, финансируя неэффективные инвестиционные проекты в области строительства, промышленности и операций с недвижимостью, из-за чего значительная часть активов банка утратила ликвидность и перестала приносить доход», говорится в претензии ЦБ.

Бывшие члены правления банка, получившие письмо ЦБ, не считают себя виновными в убытках и называют претензию необоснованной, так как банк, по их словам, не осуществлял операций по выводу средств клиентов, в том числе накануне санации, кредиты выдавались реальному сектору экономики под надзором Банка России.

Как говорил ранее бывший зампред ЦБ Василий Поздышев, забирая банк на санацию, регулятор не видел в нем «каких-либо криминальных историй», но через восемь месяцев ЦБ заявил, что обнаружил в МИнБанке «единый центр управления полетами» — УК «Инвестиции. Финансы. Капитал» (ИФК), которая управляла финансовыми потоками порядка 50 заемщиков банка.