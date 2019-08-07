ЦБ обнаружил в санируемом Московском Индустриальном Банке (МИнБанке) «единый центр управления полетами»: «После входа в банк временной администрации ФКБС около 50 заемщиков, которые вроде бы никак не были связаны ни с банком, ни друг с другом, находились в разных регионах и вели разную деятельность, перестали обслуживать свои долги. Временная администрация выяснила, что всю финансовую отчетность для этих заемщиков готовила и, по сути, управление их финансовыми потоками вела одна и та же компания – УК «Инвестиции. Финансы. Капитал» (ИФК)», — рассказал «Ведомостям» зампред ЦБ Василий Поздышев.

Гендиректором ИФК работал заместитель главного бухгалтера банка, а в помещении МИнБанка нашли сервер этой компании, сказал Поздышев: «Похоже на то, что все эти заемщики управлялись так называемым «единым центром управления полетами», который находился в банке», ЦБ сообщал, что дисбаланс между активами и пассивами банка составляет 94 млрд рублей — «около 80 млрд рублей приходится именно на этих заемщиков».

Центробанку пришлось вложить в капитал кредитной организации 129 млрд рублей, он забрал банк на санацию в январе, Поздышев говорил, что регулятор не увидел каких-либо криминальных историй, когда собственники банка выводили бы средства на свои компании.

ЦБ оставил в МИнБанке временную администрацию еще на полгода В ближайшее время будут завершены мероприятия по докапитализации банка и сформированы постоянные органы управления.

По словам экспертов, в публичной отчетности банков выявить связанных заемщиков практически невозможно, чтобы проверить, есть ли среди заемщиков связанные компании сотрудников банка, их родственников и т. д., нужен подробный реестр клиентов, а центр подготовки отчетности связанных компаний позволяет недобросовестным банкам искусственно улучшать отчетность таких заемщиков, скрывая аффилированность с ними.

Схема не новая, ее давно используют не только банки, но и компании — из «единого центра» управлялись некоторые компании из дела ЮКОСа, схожим образом выводились активы из рухнувшего Мастер-Банка; такие «диспетчерские центры» характерны для обнальных и отмывочных схем», поэтому можно не удивляться, если эти заемщики окажутся «техническими компаниями», которые в реальности не ведут хозяйственной деятельности, поясняют эксперты.