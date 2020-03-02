ЦБ привлек банк «ФК Открытие» к административной ответственности за нарушение требований федерального закона «О кредитных историях», сообщается на сайте регулятора. Соответствующее постановление от 27 января 2019 года вступило в законную силу 21 февраля 2020-го.

Банк «Открытие» привлечен к ответственности по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), распространяющейся на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.

Банку назначен административный штраф. Для юридических лиц штраф по данной статье КоАП может составлять от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждению направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.