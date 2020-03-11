«Медиа-Коммуникационный Союз» (МКС, объединяет операторов связи и медиакомпании) предложил разрешить потребителям покупать гаджеты и другую технику с непредустановленным российским программным обеспечением при наличии письменного согласия. Такое предложение содержится в отзыве союза к проекту правительственного постановления, подготовленном Федеральной антимонопольной службой России, передает ТАСС.

Вместе с тем ведомству предлагают добавить в качестве требований к производителям российского ПО, включенного в перечень обязательного к предустановке, обязательную идентификацию пользователей смартфонов по номеру телефона.

Также одним из предложений МКС стала предустановка программ для облачного хранения данных и для обработки биометрических персональных данных, в том числе в целях предоставления государственных услуг. Еще союз предложил предустановку приложений для абонентов операторов связи, где пользователь может узнавать детализацию своего счета, менять тарифы и т. д.

В материалах к проекту постановления указывается, что ФАС частично учла предложения МКС.

Как ранее сообщало РБК со ссылкой на представителя МКС, предложения по предустановке ПО, подготовленные организацией, были согласованы с операторами связи.

В середине февраля ФАС подготовила проект постановления правительства, в котором описала процедуру реализации закона о предустановке российского ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Предполагается, что с 1 июля 2020 года начнут предустанавливаться браузеры, картографические и навигационные сервисы, с 1 июля 2021 года — приложения для оплаты товаров, работ и услуг, мессенджеры, социальные сети и почтовые сервисы. В июле 2022 года обязательными к предустановке могут быть программы по обеспечению аудиовизуального сервиса, а также приложения для бесплатного доступа к просмотру общероссийских телеканалов или к радиоканалам.



Президент РФ Владимир Путин подписал закон о предустановке российского ПО в декабре 2019 года.