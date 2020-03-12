Доля «длинных» (на срок больше одного года) инвестиций в России по итогам 2019 года достигла десятилетнего минимума и составила всего 9,1%, что на 4 процентных пункта меньше, чем в 2018-м, пишут «Известия» . Такие данные содержатся в докладе Росстата. Всего у российских компаний было вложено в различные инвестиционные инструменты 247,2 трлн рублей. Но среди них доля «длинных» финансовых вложений упала до минимального за десять лет уровня.

В реальном выражении инвестиции российских фирм — как «длинные», так и «короткие» — уменьшились незначительно: на 725 млн рублей по сравнению с 2018-м. Долгосрочные финансовые вложения сократились на 10 трлн и насчитали 22,6 трлн рублей, а краткосрочные выросли примерно на эту же сумму и достигли 224,6 трлн рублей.

По словам экспертов, сокращать долгосрочные финансовые вложения компании побуждает неуверенность в спросе, в достаточном сбыте товара, а также недоверие к экономической политике государства, вызванное повышением НДС. Кроме того, на снижение доли долгих инвестиций влияют административное давление и неопределенность валютного курса. Основная причина, по которой компании предпочитают «быстрые» инвестиции, — снижение процентных ставок, что практически выравнивает доходность долгосрочных и краткосрочных вложений при существенно разном уровне риска, поясняют эксперты.

По их прогнозам, в 2020-м году мы увидим продолжение негативной динамики и снижение как объемов, так и доли долгосрочных инвестиций компаний в пользу краткосрочных. На фоне крайне высокой турбулентности последних дней на фондовых, сырьевых и валютных рынках ни один бизнесмен не рискнет вкладывать свои средства на долгий срок, отметили эксперты.