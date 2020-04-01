Страховые союзы поддерживают предложения Минфина о включении страховщиков в список системообразующих предприятий; если формально поднадзорность Центробанку мешает включению компаний этого сектора в перечень, то, возможно, для финансового сектора необходимо сформировать отдельный список и отдельный набор мер поддержки. Об этом заявил президент Всероссийского союза страховщиков, Российского союза автостраховщиков и Национального союза страховщиков ответственности Игорь Юргенс.

Он напомнил, что страховые компании оказывают населению социально значимые услуги, в том числе по ОСАГО и обязательному медицинскому страхованию. При этом страховая отрасль, хоть и показала по итогам прошлого года хорошие финансовые результаты, сейчас столкнулась с таким же кризисом, как и иные предприятия: например, резкое снижение курса рубля неизбежно скажется на стоимости запчастей, а значит — ремонта по ОСАГО и каско, на стоимости ввозимых в страну медикаментов и т. п.

«Серьезно повышать стоимость страховых продуктов, чтобы компенсировать возросшую убыточность по ним, вряд ли будет правильным решением в условиях, когда все население страны переживает не только эпидемию коронавируса, но и финансовый кризис. Считаю необходимым включение страховщиков в список системообразующих предприятий, которые, в случае возникновения серьезных проблем, смогут рассчитывать на поддержку государства», — сказал Игорь Юргенс.

Он отметил, что сейчас правительства европейских стран уже столкнулись с необходимостью поддерживать страховые компании своих стран и планируют оказывать им помощь. Например, было объявлено о том, что правительство Германии обсуждает помощь корпоративным страховщикам во избежание дефолтов.

Ранее правительство РФ в рамках плана первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях эпидемии коронавируса сформировало и утвердило перечень системообразующих предприятий.



Во вторник, 31 марта, замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что правительство России не поддержало включение финансовых организаций в новый список системообразующих предприятий, которые могут рассчитывать на господдержку. По словам Моисеева, они не были включены из-за того, что поднадзорны ЦБ.