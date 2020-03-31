Правительство России не поддержало включение финансовых организаций в новый список системообразующих предприятий, которые могут рассчитывать на господдержку, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. В настоящее время финансовые организации в этот список не входят.

По словам Моисеева, они не были включены из-за того, что поднадзорны ЦБ. «Коллеги наши сказали, что раз ЦБ за это отвечает, путь отвечает, а мы здесь ни при чем. Поэтому мы, конечно, побились за это дело, но правительство приняло другое решение, мы этому решению подчиняемся», — отметил Моисеев и добавил, что написал возражения. Они были рассмотрены руководством правительства и не были поддержаны, ответил замминистра на вопрос, будет ли эта тема подниматься в дальнейшем.

Ранее правительство РФ в рамках плана первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях пандемии коронавируса сформировало и утвердило перечень системообразующих предприятий, расширив его до 600. Включение компаний в перечень позволяет им получить доступ к льготному кредитованию и госгарантиям по инвестиционным проектам, рефинансированию долгов и другие. Данный список не был опубликован.