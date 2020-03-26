Правительство разрабатывает следующий пакет мер по поддержке экономики в связи с распространением коронавируса. Данный вопрос курирует вице-премьер Андрей Белоусов, заявил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Следующий пакет мер по поддержке экономики разрабатывается в правительстве РФ, и, как говорил премьер Мишустин, курирует эту тему (вице-премьер) Андрей Белоусов. Поэтому дождемся информации от правительства», — сказал Песков на вопрос о субсидировании зарплат сотрудникам компаний из проблемных отраслей, которые простаивают в связи с распространением коронавируса, таких как туроператоры, малый бизнес, развлекательная сфера.

В Кремле надеются, что РФ избежит эпидемии коронавируса, но государство должно быть готово и к худшему сценарию.

«У нас де-факто пока эпидемии нет. И мы надеемся, что и не будет, что удастся ее избежать. Но наверняка вы помните, что, будучи в больнице в Коммунарке, главврач больницы рассказывал о разных сценариях Путину. И в любом случае государство исходит из того, что какая бы ни была ситуация, насколько бы она ни была благоприятнее, чем на передовой фронта борьбы с коронавирусом, все равно нужно быть готовыми к худшему сценарию, чтобы затем обрадоваться лучшему, как сказал врач», — рассказал Песков.

Принятый правительством РФ план первоочередных мер по противодействию последствиям распространения коронавируса включает 47 мероприятий, из которых 35 относятся к первоочередным. Среди мер, которые носят системный характер, в плане значится формирование перечня системообразующих предприятий, которые будут находиться под особым контролем властей. В случае необходимости эти предприятия смогут обратиться за поддержкой — вплоть до прямого субсидирования. Вторая группа мер связана с поддержкой отраслей экономики, которые оказались в группе риска: это авиация, туризм, строительство — где занято большое количество иностранных рабочих.

Песков заявил, что в стране достаточно средств, в том числе финансовых, чтобы оказать поддержку тем, кто может попасть в нелегкую жизненную ситуацию из-за распространения коронавируса.

У пресс-секретаря журналисты спросили, насколько верно, что если бы мера в виде налога в 13% на вклады граждан свыше 1 млн рублей не была введена, то финансовых средств для поддержки россиян не было бы.

«Нет, не правильно. У государства достаточно средств, возможностей и финансовых, и технологических, чтобы оказать поддержку тем, кто может попасть в нелегкую жизненную ситуацию, будь то физические лица или юридические лица», — ответил Песков.

Он пояснил, что «в такие моменты, безусловно, очень важно восстановить баланс справедливости в экономической сфере, и это, скорее, скажем так, один шаг на этом пути».

Инициативы Владимира Путина по поддержке малого и среднего бизнеса будут представлены «по мере готовности», добавил Песков.

«По мере готовности. Для каких-то, наверное, потребуются правительственные акты, для каких-то потребуются президентские акты», — ответил он на вопрос, будут ли эти меры оформлены в виде указов главы государства и если да, то когда опубликованы.

При этом Песков добавил, что документальным оформлением инициатив президента специалисты будут заниматься сегодня.

Путин не указал, что введение новых налогов на проценты по вкладам и на выводимые за рубеж средства является временной мерой на период вызванного коронавирусом кризиса, он не обозначил конкретных сроков, заявил пресс-секретарь президента.

В среду Путин в ходе обращения к гражданам РФ на фоне пандемии коронавируса предложил обложить налогом в 15% выводимые за рубеж дивиденды и проценты, а также налогом в 13% доходы по вкладам и ценным бумагам, если общий объем таких активов у гражданина превышает 1 млн рублей.

«Президентом они не были названы как временные, эти меры», — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, будет ли введение новых налогов носить временный характер.

На просьбу уточнить, останутся ли эти налоги действовать и по окончании кризиса, представитель Кремля пояснил: «Налоги на те деньги, которые выводятся за границу, — да».

«В выступлении президента эти меры не были ограничены какими-то сроками или прекращением каких-то кризисных проявлений. Президент сроки не обозначил», — добавил Песков, говоря о том, идет ли речь также о постоянном налоге на вклады.