Банк «Интеза» запустил сервис онлайн-пополнения счетов с дебетовых или кредитных карт сторонних банков, говорится в релизе финучреждения.

«Данная услуга доступна в рамках сервиса «Интеза.Переводы» на сайте банка для клиентов — физических лиц и предполагает совершение онлайн-переводов с карт, выпущенных любым российским банком, на лицевые счета клиентов, открытые в банке «Интеза». За перевод будет взиматься комиссия в размере 1,4% от суммы перевода, но не менее 60 рублей РФ, а также возможно взимание дополнительной комиссии банка-эмитента в случае пополнения счета с кредитной карты», — отмечается в сообщении.

Целью перевода может служить внесение средств для оплаты ежемесячного платежа по кредитам.