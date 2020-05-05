Банк «Санкт-Петербург» расширяет возможности кредитного продукта «Время-Деньги», предполагающего предоставление кредита под залог вклада, для клиентов-физлиц. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Теперь кредит может быть оформлен любому клиенту банка, готовому предоставить действующий вклад или вексель в залог. Таким образом, если клиенту срочно потребовались денежные средства на любые цели, то он может не закрывать вклад досрочно, тем самым сохранить проценты, а взять кредит в нужной сумме под залог своего депозита», — говорится в релизе.



Как отмечают в банке, средства в кредит «Время-Деньги» можно получить в течение одного дня. Для оформления кредита нужны следующие документы: заявка, паспорт и вексель, если он передается в залог.

Максимальная сумма кредита для клиентов-физлиц увеличена до 50 млн рублей (но не более 80% от суммы вклада / номинальной стоимости векселя). Сокращен срок принятия решения по заявке за счет упрощения процесса рассмотрения документов, предусмотрена отсрочка платежей до трех месяцев.

Требования к заемщику: резидент РФ (без обязательного требования к регистрации по месту жительства в регионе присутствия банка), возраст — от 21 до 70 лет (на момент погашения кредита), отсутствие проблемной задолженности. Кредит оформляется в валюте депозита на срок от одного месяца до трех лет. Кредитование предусмотрено в следующих вариантах: потребительский кредит, невозобновляемая кредитная линия или овердрафт. Процентная ставка устанавливается индивидуально — от 8% годовых в рублях.