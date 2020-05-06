Чистая прибыль группы Intesa Sanpaolo по итогам I квартала 2020 года составила 1,151 млрд евро по сравнению с 872 млн евро в IV квартале 2019 года и против 1,050 млрд евро в I квартале 2019-го, говорится в релизе группы.



Операционные доходы оказались на уровне 4,882 млрд евро, увеличившись на 6,9% по сравнению с IV кварталом 2019 года и на 11,7% по сравнению с I кварталом 2019-го.



Операционные расходы составили 2,169 млрд евро, операционная маржа — 2,713 млрд евро, валовая прибыль — 1,923 млрд евро.

Коэффициент достаточности базового капитала первого уровня после начисленных дивидендов составил в I квартале 2020 года: 14,5% проформа на полной основе, 14,2% на переходной основе.