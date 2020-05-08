Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Руснарбанка на уровне «ruВBB-». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, следует из релиза агентства.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен невысокими рыночными позициями, приемлемым уровнем достаточности капитала, качеством активов и корпоративным управлением, адекватным качеством гарантийного портфеля и ликвидной позицией», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, кредитный портфель банка, формирующий основную часть активов, представлен преимущественно кредитами физических лиц (39% валовых активов на 1 апреля 2020 года). Одним из ключевых направлений деятельности банка является выдача гарантий. За период с 1 апреля 2019 года по 1 апреля 2020-го гарантийный портфель вырос на 70%, превысив величину капитала банка в пять раз.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена существенным запасом балансовой ликвидности (на 1 апреля 2020-го покрытие привлеченных средств без учета субординированных депозитов, до погашения которых остается не менее пяти лет, ликвидными активами (LAT) составило 43,1%), заключили в «Эксперт РА».

