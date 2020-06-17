Исходя из платежных балансов и реального курса, доллар слаб, считает бывший главный экономист Morgan Stanley Стивен Роуч. Об этом пишут «Известия» . По мнению Роуча, сила любой валюты основывается на комбинации двух факторов: фундаментальной силе экономики и иностранном восприятии сильных и слабых сторон данного государства. У США долгое время все было неплохо в обеих графах, но баланс постепенно сдвигается. Во многом тому послужил кризис, связанный с пандемией, однако предпосылки созрели намного раньше.

Следует обратить внимание на норму сбережений, которая сейчас в Америке находится на рекордно низком уровне. В I квартале она составила 1,4%, что означает, что внутренних резервов для обеспечения инвестиций в стране нет. Компенсируется такое положение дел именно использованием доллара как резервной валюты, благодаря которой привлекаются зарубежные средства. Счет текущих операций, самый точный показатель движения средств, товаров и услуг, у США находится в отрицательной зоне с 1982 года, и этот дефицит имеет тенденцию расти. Частные сбережения в начале года подросли, но не смогли компенсировать гигантского дефицита бюджета, который, по предварительным оценкам, составит в 2020 году рекордные для мирного времени 17,9% ВВП. В следующем году эта цифра сократится до 9,8%. В европейских странах соответствующий показатель очень редко превышает 5%, а для стран, являющихся реципиентом финансовой помощи, кредиторы не разрешают иметь дефицит больше 2—3% ВВП.

Судя по всему, норма сбережений рухнет в результате кризиса до минус 5—10%. В итоге счет текущих операций провалится еще глубже в отрицательную зону и, скорее всего, окажется ниже, чем предыдущий минимум (-6,3%), который был зафиксирован в 2005 году. По мнению Роуча, даже статус резервной валюты не позволит доллару сдержать такой удар. Экономист считает, что конкретный процесс запустится с осознанием исчезновения американского лидерства.

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Обвал может случиться в конце текущего года или в начале следующего. Роуч считает, что доллар может опуститься на 35% к корзине валют, ниже минимума, установленного в 2021 году. Такое событие будет экстраординарным, так как в прошлом доллар почти всегда падал на фоне стабильной ситуации в мировой экономике. Такой обвал может разогнать инфляцию. В нынешних обстоятельствах может возникнуть стагфляция — процесс одновременного ускоренного роста цен и экономической стагнации. Также падение доллара может сопровождаться параллельным усилением валют ключевых торговых партнеров США, в первую очередь Евросоюза и Китая. Прогнозы же насчет «неизбежной гибели» евро Роуч считает «сильно преувеличенными».

Есть и еще один сценарий, пишут «Известия». Если доллар потеряет свою доминирующую функцию, но адекватной замены ему не будет найдено хотя бы на уровне регионов, а страны G20 не смогут выработать какого-то коллективного решения, финансовый мир погрузится в анархию. Государства могут начать торговать по бартерным схемам, а криптовалюты наконец-то станут реальными деньгами. Финансовый блогер и инвестор Майк Шедлок отмечает, что почти все крупные экономики сейчас печатают деньги для спасения от кризиса. Таким образом, доллар упадет, но вместе с ним упадут и все остальные валюты, причем страны будут соревноваться за то, кто сильнее уронит свою денежную единицу. В таких обстоятельствах вверх может идти только золото.